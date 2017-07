Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,94 EUR -1,57% (17.07.2017, 16:23)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

13,60 USD -2,33% (17.07.2017, 16:29)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(17.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Aktienanalyst Hans Mosesmann vom Investmenthaus Rosenblatt Securities spricht im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Der neue Server-Chip Epyc von Advanced Micro Devices Inc. habe nur rund ein Drittel der Größe von Intel’s Purley. Insofern sei die Produktion wirtschaftlicher, was die Analysten von Rosenblatt Securities als Vorteil für AMD ansehen.Sollte AMD es schaffen den x86 Erfolg aus den Jahren 2004 bis 2006 zu wiederholen könnte Intel im Data Center-Geschäft zu kämpfen haben.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Rosenblatt Securities das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 20,00 USD.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:11,90 EUR -1,65% (17.07.2017, 16:16)