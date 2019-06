XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Für die AMD-Aktie gehe es unaufhaltsam weiter nach vorne. Heute treibe das Papier ein mehrjähriger Lizenzdeal mit Samsung Electronics an. Die Grafik-Prozessoren des US-Konzerns sollten künftig Smartphones und Tablets antreiben.Das besondere an dem Samsung-Deal: Mit einem Schlag sei AMD im Mobile-Markt vertreten. Hier habe der US-Konzern vorher keine Chips geliefert. Der Deal dürfte hunderte Mio. USD an Lizenzgebühren für den Chip-Hersteller einbringen. Gleichzeitig entfalle das Risiko, eigenständig in den Mobile-Markt zu investieren.Eigentlich reiche die Story rund um Zugewinne im PC-und Server-Markt aus, um den Aufwärtstrend der AMD-Aktie weiter anzufeuern. Jetzt sei auch noch der Eintritt in den Mobile-Markt gelungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: