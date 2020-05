Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

50,89 EUR -0,39% (12.05.2020, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

51,38 EUR -0,23% (12.05.2020, 16:40)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

55,445 USD -0,53% (12.05.2020, 16:26)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD sei eine Übermacht - zumindest beim deutschen Technologiehändler Mindfactory. Dort seien im April zehnmal mehr AMD- als Intel-Prozessoren verkauft worden. Auch in anderen Märkten deute sich eine Verschiebung der Verhältnisse an. Die AMD-Aktie lege im gestrigen US-Handel weiter zu und beende den Tag mit 4,8 Prozent im Plus.Diese Entwicklung habe sich bereits angedeutet: Mindfactory habe im vergangenen Monat fast nur AMD-Prozessoren (CPU) verkauft: 91 Prozent der verkauften Chips und 86 Prozent der Umsätze würden auf das Konto des Konzerns gehen. Diese Übermacht liege an einer aggressiven Preispolitik. Während eine AMD-CPU im Schnitt um die 210 Euro koste, schlage ein Intel-Chip durchschnittlich mit 334 Euro zu Buche.Auch am anderen Ende der Welt lege AMD kräftig zu. In Südkorea würden laut Tanawa Research über 60 Prozent der verkauften Prozessoren von AMD stammen. Die seien auch öfter in Laptops verbaut worden, weshalb der Konzern das erste Mal seit zehn Jahren einen Marktanteil von 22 in dem technikaffinen Land erreiche.Bereits engagierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: