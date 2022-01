Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 130,00 Neutral Piper Sandler Harsh Kumar 20.01.2022 150,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 18.01.2022 150,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 13.01.2022 148,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 12.01.2022 155,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 11.01.2022 120,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 15.12.2021 - Hold Erste Group Research Hans Engel 09.12.2021 175,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 09.11.2021 165,00 Outperform Wedbush Securities Matthew Bryson 09.11.2021 180,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 08.11.2021

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

99,98 EUR +5,83% (31.01.2022, 17:45)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

99,48 EUR +7,24% (31.01.2022, 17:30)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

111,35 USD +5,81% (31.01.2022, 17:32)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.01.2022/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 180,00 oder 120,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 01.02.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Wells Fargo Advisors, Aaron Rakers, in einer Analyse vom 08.11.2021 den Titel unverändert mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 145,00 auf 180,00 USD erhöht. Der Analyst argumentiere, dass die Accelerated Data Center-Veranstaltung einen weiteren Beweis für AMDs "starke" und expandierende Rechenzentrumspositionierung und Roadmap geliefert habe, während er gleichzeitig angekündigt habe, dass Facebook jetzt ein AMD EPYC-Kunde sei.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Deutschen Bank. Analyst Ross Seymore hat den Titel in einer Analyse vom 15.12.2021 weiterhin mit dem Rating "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde von 113,00 auf 120,00 USD verbessert. 2021 sei eines der stärksten Jahre des Umsatzwachstums im Halbleitersektor in jüngster Zeit gewesen, da die Nachfrage in praktisch allen Endmärkten gestiegen sei, wobei das Angebot der wichtigste Faktor für noch größeres Wachstum gewesen sei. Mit Blick auf 2022 erwarte der Analyst, dass das Angebot nach einem Jahr mit erheblicher Kapazitätserweiterung zum dominierenden Treiber der Fundamentaldaten werde. Während ein verbessertes Angebot wahrscheinlich zu einer Beschleunigung des kurzfristigen Umsatzwachstums führen werde, erhöhe es im Laufe des Jahres 2022 auch das Risiko einer Überlieferung, so Seymore.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: