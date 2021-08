Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 110,00 Market perform BMO Capital Ambrish Srivastava 09.08.2021 120,00 Buy Argus Research Jim Kelleher 29.07.2021 100,00 Neutral Citigroup Christopher Danely 28.07.2021 110,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 28.07.2021 110,00 Buy Benchmark Company David Williams 28.07.2021 150,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 28.07.2021 130,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 28.07.2021 125,00 Outperform Northland Capital Markets Gus Richard 28.07.2021 110,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 28.07.2021

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

89,91 EUR -2,14% (10.08.2021, 17:00)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

89,37 EUR -4,38% (10.08.2021, 16:45)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

104,795 USD -2,59% (10.08.2021, 16:45)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (10.08.2021/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 100,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 27.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Juli zu entnehmen ist, sei der Chipkonzern auf steilem Wachstumskurs. Im vergangenen Quartal habe der kleinere Intel-Rivale den Umsatz mit 3,85 Milliarden Dollar (3,26 Mrd. Euro) fast verdoppeln können. Der Gewinn sei von 157 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf 710 Millionen Dollar hochgesprungen. AMD habe zuletzt sowohl im PC-Markt als auch im Geschäft mit Prozessoren für Rechenzentren zulegen können. Außerdem sei der Konzern gut im Geschäft mit Chips für Spielekonsolen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Rosenblatt Securities, Hans Mosesmann, in einer Analyse vom 28.07.2021 den Titel weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel von wurde von 135,00 auf 150,00 USD erhöht. Das Unternehmen habe von "einem weiteren großen Beat-and-Raise" berichtet, aber dieses Mal sei "noch überzeugender" angesichts der Lieferkettenknappheit der Branche und eines "immer anfälligeren" Intels, so Mosesmann. AMD habe das Umsatzwachstum für 2021 von 50% aufgrund einer breiten Nachfrage auf 60% gesteigert.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Citigroup. Analyst Christopher Danely hat den Titel in einer Analyse vom 28.07.2021 weiterhin mit "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 95,00 auf 100,00 USD erhöht. Das Unternehmen habe ein "starkes" Q2 aufgrund der Stärke auf breiter Front gemeldet und Q3 aufgrund der beschleunigten Zuwächse bei Servern deutlich über dem Konsens geführt, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: