Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 95,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 26.10.2020 85,00 Equal-weight Barclays Blayne Curtis 19.10.2020 90,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 13.10.2020 90,00 Hold Truist William Stein 12.10.2020 - Outperform RBC Capital Mitch Steves 09.10.2020 84,00 Neutral Goldman Sachs Toshiya Hari 01.09.2020 100,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 25.08.2020 80,00 Market perform Northland Capital Market Gus Richard 24.08.2020

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

69,28 EUR +0,26% (26.10.2020, 19:02)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

68,98 EUR +1,10% (26.10.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

81,38 USD -0,71% (26.10.2020, 18:49)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (26.10.2020/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 80,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 27.10.2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Harsh Kumar,, in einer Analyse vom 25.08.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 82,00 auf 100,00 USD angehoben. Der Analyst bleibe auf dem derzeitigen Niveau Käufer von AMD und habe gesagt: "Das Geschäftsmodell hat erhebliche Vorteile." Er gehe davon aus, dass AMD in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 von der Einführung neuer Chips sowohl für Laptops als auch für Server profitiere. Die Milan Server-CPU werde die Server-Umsatzbasis von AMD mit größerer Wahrscheinlichkeit erweitern, habe Kumar gesagt, der ein kontinuierliches Wachstum von Rom erwarte.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Northland Capital Markets und liegt bei 80,00 USD. Analyst Gus Richard hat in einer Analyse vom 24.10.2020 den Titel von "outperform" auf "market perform" herabgestuft. Das Kursziel wurde bei 80,00 USD belassen. Er nenne mehrere potenzielle Risiken für seine niedrigere Bewertung, darunter eine Verlangsamung der Nachfrage nach Rechenzentren in der zweiten Hälfte dieses Jahres, die Durchdringung des x86-Marktes durch ARM und die Möglichkeit, dass Intel beginnen werde, TSMC als Herstellungspartner für CPUs zu nutzen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: