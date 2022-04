Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



13,14 EUR +0,15% (27.04.2022, 11:01)



13,30 EUR +2,31% (27.04.2022, 14:06)



DE000A0M93V6



A0M93V



BWQ



Die Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) konzentriert sich auf die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Distributed Ledger Technology (DLT). Dazu gehören neben Blockchain-Lösungen auch Smart Contracts oder DAGs. Advanced Blockchain bietet neben der Konzeption und Entwicklung von Softwareprodukten und neuen Digitalisierungslösungen auch umfassende Beratungsdienstleistungen zur DLT für Unternehmen aus verschiedensten Branchen. (27.04.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Blockchain-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Aktienanalyst der GBC AG, vergeben für die Aktie des Blockchain-Software-Spezialisten Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) im Rahmen ihrer Initial Valuation das Rating "kaufen".Advanced Blockchain sei das erste und älteste börsengehandelte Unternehmen auf dem deutschen Markt, das sich auf Blockchain-Technologie spezialisiert habe. Das Unternehmen sei im Januar 2019 an die Frankfurter Börse gegangen, als der Bitcoin noch bei rund 3.200 EUR notiert habe. Das Unternehmen werde von Michael Geike und Simon Telian, zwei erfolgreichen Serial-Tech-Unternehmern, geführt und sei mittlerweile auf über 200 Mitarbeiter mit 126 Entwicklern und andere Teammitglieder weltweit angewachsen, die an zahlreichen DeFi (Decentralized Finance) und Web 3.0-Projekten der nächsten Generation arbeiten würden.Mit diesem Research Update geben die Analysten der GBC AG eine vorläufige Bewertung ab. Der vollständige Geschäftsbericht 2021 solle zeitnah veröffentlicht werden. Anschließend würden die Analysten nochmals eine Bewertungsaktualisierung vornehmen und nach Möglichkeit weitere Projekte in die Bewertung einbeziehen.Viele der Portfolio-Positionen stünden noch am Anfang und hätten ein großes Potenzial sich dynamisch weiterzuentwickeln. Zudem gebe es gemäß der Einschätzung der Analysten noch nichtveröffentlichte Portfolio-Positionen, welche sich ebenfalls wertsteigernd auswirken könnten. Gemäß dem Management würden die jährlichen Holdingkosten bei knapp unter 2 Mio. EUR liegen, diese würden die Analysten gemäß dem NAV-Ansatz von ihrer Portfolio-Bewertung abziehen.Vor dem Hintergrund des hohen Upside-Potenzials vergeben Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Aktienanalyst der GBC AG, im Rahmen ihrer Initial Valuation das Rating "kaufen".Hinweis: Sobald der Geschäftsbericht 2021 vorliegt, erweitern die Analysten der GBC AG diese Initial Valuation zur Initial Coverage Studie mit einer aktualisierten Bewertung. (Analyse vom 10.03.2022)