Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (05.04.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Adobe: Vollendete Bodenformation - ChartanalyseDie Adobe-Aktie (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) musste in den letzten Wochen starke Verluste hinnehmen und fiel von einem Allzeithoch bei 699,50 USD auf ein Tief bei 407,94 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit 24. Februar 2022 laufe die Aktie trotz des kurzen Rückfalls auf 407,94 USD auf der Unterstützungszone zwischen 420,78 USD und 416,06 USD seitwärts. Dabei versuche der Wert einen Boden auszubilden. Dabei sei er gestern in den Widerstandsbereich um den EMA 50 vorgedrungen. Er habe leicht unter diesem EMA, aber minimal über einem Buy-Triggerlinie für die Bodenformation geschlossen, die heute bei 467,22 USD verlaufe.Die Adobe-Aktie stehe kurz davor, eine Bodenformation zu vollenden und dann zumindest zu einer größeren Bodenbildung anzusetzen. Gelinge der Aktie ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über den EMA 50 bei aktuell 473,27 USD, fiele vermutlich der Startschuss für eine solche Erholung. Diese könnte zunächst zu Gewinnen bis 525,44-536,88 USD führen. Sollte der Wert aber unter das Tief vom Freitag bei 450,96 USD abfallen, könnte er für einige Tage unter Druck geraten und erneut in Richtung 420,78-416,06 USD abfallen. (Analyse vom 05.04.2022)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:427,15 EUR -0,09% (05.04.2022, 09:07)