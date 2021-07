NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (13.07.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) charttechnisch unter die Lupe."Momentumsignale soweit das Auge reicht" hätten sie Mitte Juni in Bezug auf die Adobe Systems-Aktie getitelt. So kombiniere einer ihrer Lieblingsansätze eine hohe Relative Stärke nach Levy mit dem Ausbruch aus einem charttechnischen Konsolidierungsmuster. Im Fall des Technologietitels hätten mit einer Flagge sowie der "bullishen" Auflösung der Schiebezone des letzten Jahres sogar gleich zwei trendbestätigende Chartformationen vorgelegen. Mit Hilfe einer weiteren Momentumstrategie würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt eine hohe Relative Stärke um Money Management-Aspekte des Kelly-Faktors ergänzen. Auch unter diesem Blickwinkel sei die Börsenampel im Juni auf "grün" gestanden, denn neben einer RSL-Kennziffer oberhalb des Schwellenwertes von 1 habe im Verlauf des zuletzt genannten Indikators sogar eine abgeschlossene Bodenbildung vorgelegen. Mittlerweile habe das Papier sein Allzeithoch bis auf 608 USD ausbauen können. Aus der Höhe der o. g. Tradingrange ergebe sich im "uncharted territory" weiter ein Anschlusspotenzial von rund 120 USD, welches zu einem Kursziel im Bereich von gut 655 USD führe. Um die bisher aufgelaufenen Kursgewinne zu sichern, könnten Anleger den Stop-Loss auf das Niveau der jüngsten Kurslücke im Tagesbereich bei 556/553 USD nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:507,10 EUR +0,16% (13.07.2021, 08:49)