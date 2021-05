NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

505,08 USD +1,46% (25.05.2021, 22:00)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (26.05.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt sei es bei der Adobe Systems-Aktie zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer an die alte Ausbruchszone aus der 38-Wochen-Linie und der oberen Begrenzung der seit September 2020 bestehenden Korrekturflagge (akt. bei 481,89/470,38 USD) gekommen. Auf dieser Basis habe der Technologietitel einen sog. "Hammer" bzw. einen "doji" mit markanter Lunte ausgebildet. Beide Candlestickmuster würden den beschriebenen Pullback sowie das zuvor ausgebildete Flaggenmuster bestätigen. Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten die Relative Stärke nach Levy sowie den Kelly-Faktor hervorheben. Während der zuerst genannte Trendfolger inzwischen wieder stabil über dem Schwellenwert von 1 notiere, arbeite letzterer aktuell an einer Bodenbildung. Per Saldo würden die Analysten in dieser Gemengelage einen erneuten Anlauf auf die bisherigen Rekordstände vom April 2021 und September 2020 bei 525,44/536,88 USD erwarten. Ein Vorstoß in "uncharted territory" würde sogar nochmals für einen charttechnischen Stärkebeweis sorgen. Die o. g. Bastion aus dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen bzw. der oberen Flaggenbegrenzung biete sich dagegen als Stop-Loss auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:413,80 EUR +0,33% (26.05.2021, 08:29)