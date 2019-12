Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

286,70 EUR +4,43% (13.12.2019, 15:57)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

317,87 USD +3,89% (13.12.2019, 15:44)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (13.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Der Softwarekonzern habe mit den Zahlen zum vierten Quartal die Umsatzerwartungen der Wall Street geschlagen. Die Rally könne damit weitergehen.Der Umsatz sei im vierten Quartal um 21 Prozent auf 2,99 Mrd. Dollar bei Gewinnen je Aktie von 1,74 Dollar geklettert. Analysten hätten mit einem Umsatz von 2,97 Mrd. Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,26 Dollar gerechnet.Für das abgeschlossene Geschäftsjahr bedeute dies einen Umsatz von 11,17 Mrd. Dollar bei einem EPS von 7,87 Dollar."Mit der phänomenalen Performance im Q4 erreichen wir Rekordumsätze von über elf Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2019", habe Adobe-CEO Shantanu Narayen die Zahlen kommentiert.Denn die Geschäftsführung habe angekündigt, mit einem erwarteten Umsatz von 13,15 Mrd. Dollar im neuen Geschäftsjahr unter der 20-Prozent-Marke zu bleiben. Adobe wäre damit einer der ersten großen SaaS-Aktien, die weniger als 20 Prozent p.a. wachsen würden. Die Analysten würden sich jedoch nicht an der Wachstumsprognose stören und hätten reihenweise die Kursziele angehoben.Die stabile Profitabilität, das starke Wachstum und hervorragende Zukäufe würden die wichtigsten Argumente für die Adobe Systems-Aktie bleiben. DER AKTIONÄR erhöhe ebenfalls das Kursziel auf 335 Euro und ziehe den Stopp auf 230 Euro nach.Sicherlich sei die Bewertung mit einem 20er-KGV von 31 schon eher fortgeschritten. Doch ein gewisser Aufpreis sei angesichts der zahlreichen marktführenden Lösungen im Portfolio angemessen. Spannend wird, wie die Konkurrenzsituation in der Experience Cloud mit Größen wie Microsoft, Salesforce oder SAP künftig gelöst wird, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2019)