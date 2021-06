Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (18.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Adobe habe im zweiten Quartal erneut abgeliefert und Zahlen veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Im nachbörslichen Handel habe die Software-Aktie dann auch gleich die passende Reaktion geliefert: Adobe sei um 2,7 Prozent gestiegen.Der Umsatz von Adobe habe im zweiten Quartal 23 Prozent auf 3,84 Milliarden Dollar zugelegt, bei Gewinnen je Aktie von 3,03 Dollar. Damit habe der Software-Konzern sowohl die eigenen Schätzungen als auch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Wall Street-Experten hätten nur mit einem Umsatz von 3,73 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,82 Dollar gerechnet.Die Stärke habe sich dabei durch jedes Segment gezogen. Die Sparte "Digital Media" habe sich um 25 Prozent auf 2,79 Milliarden Dollar verbessert. Hier habe das Kerngeschäft rund um die bekannten Software-Angebote Photoshop oder Premiere satte 24 Prozent zugelegt und habe auch im Mobile-Bereich weiterwachsen können.In der Sparte "Digital Experience" hätten die Erlöse 21 Prozent auf 938 Millionen Dollar zugelegt und damit die einstelligen Zuwachsraten aus den Vorquartalen kräftig übersteigen können. Die Software-Angebote rund um E-Commerce, Werbeinhalte und Marketing-Analysten hätten kräftig vom anhaltenden E-Commerce-Trend profitieren können, obwohl die Konkurrenz im "Customer-Experience-Management"-Markt deutlich zugenommen habe.Auch die Prognose für das dritte Quartal könne überzeugen. Das Management rechne mit Umsätzen von 3,88 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 3,00 Dollar. Analysten hätten nur einen Umsatz von 3,83 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 2,89 Dollar erwartet.Adobe bleibe bei der Software für Digitalschaffende Quasi-Monopolist und könne gleichzeitig noch immer kräftig wachsen. Die Bewertung der Aktie mit einem 22er KGV von 40 und einem 22er KUV von 14,9 sei zwar eine Hausnummer - doch nur wenige in der Peergroup würden einen derart starken Cashflow aufweisen.Die Gelddruckmaschine Adobe bleibt daher eine Long-Empfehlung, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 500,00 Euro. (Analyse vom 18.06.2021)