Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die Kreativ-Softwareschmiede Adobe habe beeindruckende Quartalszahlen präsentiert: Das am 28. Februar abgelaufene Quartal sei das erste mit einem Umsatz von mehr als drei Milliarden Dollar. Die Kosten des durch die Corona-Pandemie abgesagten Adobe Summits seien schon eingepreist - mit 0,07 Dollar pro Aktie. Das Papier lege kräftig zu.Nachdem die Aktie in einer ersten Reaktion nach den Zahlen für das Q1/2020 am 12. März zusätzlich zu den Corona-Crashverlusten zwei Prozent verloren habe, habe sich das Blatt schnell gewendet. Am Freitag habe Adobe zeitweise zehn Prozent im Plus gelegen. Starke Zahlen würden den Aufstieg befeuern - sowohl Umsatz als auch Gewinn pro Aktie hätten die Analystenerwartungen geschlagen.Der Umsatz sei im ersten Quartal um 19 Prozent auf 3,09 Milliarden Dollar gestiegen (Konsens-Schätzung: 3,05 Milliarden Dollar) und der Gewinn pro Aktie habe bei 2,27 Dollar gelegen - einem Plus von gut 31 Prozent (Schätzung: 2,24 Dollar). Der Gewinn habe bei 1,11 Milliarden Euro gelegen und treffe die Erwartungen.Am stärksten habe das Cloud-Geschäft zugelegt. Die im Digital-Media-Segment zusammengefassten Creative- und Document-Clouds hätten für 2,17 Milliarden Dollar Umsatz gesorgt (Plus 22 Prozent zum Vorjahresquartal). Die hierdurch jährlich wiederkehrenden Umsätze seien um 400 Millionen Dollar auf 8,73 Milliarden Dollar gestiegen.Adobe erwarte im zweiten Quartal einen Umsatz von 3,175 Milliarden Dollar (Konsens: 3,22 Milliarden Dollar) und einen Gewinn pro Aktie von 2,35 Dollar (Schätzung: 2,33) steigen.Die Investoren hätten die Aktie wegen der leicht unter den Erwartungen prognostizierten Umsätze für das zweite Quartal 2020 nachbörslichen in einer ersten Reaktion mit zwei Prozent Verlust abgestraft. Nach genauerem Hinsehen habe der Markt wieder das Potenzial von Adobe erkannt und die Aktie aufwärts geschickt.Die Aktie von Adobe habe im Laufe der Coronakrise bereits über 20 Prozent eingebüßt und damit den Stopp des "Aktionär" ausgelöst. Der Konzern habe aufgrund seiner führenden Position in den Bereichen Creative und Document auch im Marketing, in der Werbung und im E-Commerce gute Chancen, die Wachstumsstory weiterzuführen - trotz Corona-Crash.Angesichts der starken fundamentalen Verfassung von Adobe sei der aktuelle Kurssturz eine gute Möglichkeit, um bei der Aktie des Cloud-Giganten (wieder) günstiger einzusteigen.