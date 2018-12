Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (14.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Am Donnerstag nach US-Börsenschluss habe der Softwarekonzerns die Zahlen für das vierte Quartal präsentiert. Während das abgelaufene Quartal die Investoren noch habe überzeugen können, habe ein deutlich niedrigerer Gewinnausblick für Enttäuschung gesorgt.In Q4 seien die Umsätze um 23 Prozent auf 2,46 Milliarden Dollar geklettert. Die Gewinne je Aktie hätten 1,83 Dollar betragen. Diese Zahlen hätten unter den Anlegern für Verwirrung gesorgt, denn die Erwartungen der Analysten hätten mit Umsätzen von 2,43 Milliarden Dollar und Gewinnen je Aktie von 1,88 Dollar deutlich danebengelegen. Die Adobe Systems-Aktie sei daher nachbörslich in einer ersten Reaktion gefallen - doch nur wenige Minuten.Denn die Quartalszahlen hätten auch die Übernahme von Marketo im September beinhaltet. Werde die Akquisition herausgerechnet, habe Adobe 2,44 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 1,90 Dollar erlöst. Das Q4 von Adobe schlage damit sowohl Umsatz- als auch die Gewinnprognosen. Die Adobe Systems-Aktie habe entsprechend die Verluste wettmachen können und leicht zugelegt.Anleger sollten die Gewinne bei der Adobe Systems-Aktie laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link