Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

227,25 EUR +0,53% (21.09.2018, 10:23)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

266,34 USD +0,55% (20.09.2018, 22:00)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (21.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Nachdem vergangene Woche bereits Gerüchte kursiert seien, habe Adobe Systems am Donnerstag die Katze aus dem Sack gelassen: Die Software-Firma Marketo werde für 4,75 Milliarden Dollar gekauft.Marketo biete eine cloud-basierte Automations-Software an, die Kunden dabei unterstützen solle, eine Marketing-Kampagne von Anfang bis Ende erfolgreich abzuschließen. Zu den insgesamt 6.000 Kunden würden kleine Firmen aber auch große Konzerne wie Microsoft, Hyundai oder Panasonic gehören. Der Zukauf solle in Adobes Experience Cloud - eine wichtige Wachstumssparte des US-Softwarekonzerns - integriert werden.Das Abo-Modell mache inzwischen 88 Prozent der Gesamterlöse aus und führe zu niedrigeren Kosten. So würden z.B. oder Vertriebsaufwand für immer neue Software-Versionen durch ein fortlaufendes Abonnement reduziert. Dies habe zur Folge, dass Adobe Systems die operative Marge von 25 Prozent im Jahr 2015 auf aktuell 36 Prozent habe verbessern können. Das Gewinnwachstum sei explodiert - der Aktienkurs sei nach oben geschossen. Über ein Jahr nach der Erstempfehlung habe die Adobe Systems-Aktie um knapp 87 Prozent zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adobe Systems-Aktie: