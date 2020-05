NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (28.05.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseDie Adobe Systems-Aktie (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser Bewegung sei der Wert am 20. Februar 2020 auf ein Allzeithoch bei 386,74 USD geklettert. Danach sei die Aktie zwar massiv abverkauft worden, aber auf der Unterstützung bei 257,30 USD sei der Wert am 18. März wieder nach oben gedreht. Am Dienstag habe er auf einem neuen Allzeithoch bei 391,27 USD eröffnet. Danach sei es aber zu Gewinnmitnahmen gekommen, die bereits gestern zu einem Test des kurzfristigen Aufwärtstrends geführt hätten.Damit könnte die kleine Konsolidierung bereits wieder zu Ende sein. Die Aktie könnte jetzt einen neuen Angriff auf den Widerstand bei 386,74 USD starten. Gelinge der Ausbruch, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 432,85 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief bei 361,44 USD abfallen und damit auch den kurzfristigen Aufwärtstrend durchbrechen, wäre mit einem weiteren Rücksetzer in Richtung 326,99 USD zu rechnen. (Analyse vom 28.05.2020)Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:341,45 EUR +0,12% (23.04.2020, 08:50)