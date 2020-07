"Der Aktionär" sehe bei der Adobe-Aktie noch viel Potenzial und bleibe für die Zukunft des Softwareherstellers bullish. Gerade das dynamische Cloud-Geschäft spreche für eine Fortsetzung der starken Rally.



Investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Trotz zahlreicher Berichte über den Kahlschlag, den die Corona-Krise in den Auftragsbüchern der Kreativ-Branche hinterlassen habe, sehe es bei einem ihrer größten Software-Dienstleister Adobe bisher so aus, als gäbe es keine Pandemie. Der US-Konzern, der vor allem im Bereich der Fotobearbeitung und im Layout den weltweiten Standard setze, zeige mit seinem Abo-Geschäftsmodell, wie man Krisen kurzfristig abfangen könne. Was im Unternehmen los sei, was Analysten sagen würden und wie die Aktie sich entwickle.Das im Mai zu Ende gegangene zweite Quartal habe sich sehen lassen können. Mit einem Umsatzwachstum im Jahresvergleich von rund 14 Prozent auf 3,13 Milliarden Dollar und einem Sprung beim Nettogewinn von 633 Millionen auf 1,10 Milliarden Dollar hätte man fast den Anschein gewinnen können, die Corona-Krise ginge spurlos an Adobe vorüber.Doch der Konzern habe in seiner Risikobewertung bereits auf die wesentlichen Veränderungen verwiesen, die die Pandemie für das Unternehmen und seine Kunden mit sich gebracht habe. Dies sei zwar noch nicht all so sehr in der Bilanz abzulesen, werde sich aber möglicherweise in der Zukunft zeigen. Der Ausblick auf die künftige Finanzsituation bleibe laut Vorstand daher unsicher. Besonders bei Aufträgen durch Unternehmen und bei Beratungsleistungen habe es im Verlauf des zweiten Quartals bereits Verschiebungen gegeben.Für das Gesamtjahr habe sich der Softwarekonzern bisher keine neue Prognose zugetraut. Die alte habe er bei der Vorstellung der Quartalszahlen Mitte Juni zurückgezogen. Einen Ausblick auf das laufende dritte Quartal hingegen habe es gegeben: Demnach plane das Unternehmen zwischen Anfang Juni und Ende August einen Umsatz von ungefähr 3,15 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 1,78 US-Dollar zu erwirtschaften. Dies entspräche im Vergleich zum Vorjahresquartal einem Plus von gut 11 Prozent beim Umsatz und rund ein Zehntel beim Gewinn.Die Corona-Pandemie habe bei Adobe nur "leichte Bremsspuren" hinterlassen, urteile Analyst Ingo Wermann von der DZ BANK. "Der US-Softwarehersteller verfügt über ein wachstumsstarkes Geschäftsmodell, dass auch in Zeiten der Corona-Pandemie sehr erfolgreich ist." Zwar habe der Konzern im zweiten Quartal das geringste Umsatzwachstum seit 19 Quartalen ausgewiesen, das sei aber angesichts der Umstände mit 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr immer noch "sehr respektabel".Das Analysehaus Jefferies vergleiche die Adobe-Führung mit erfahrenen Piloten, die geschickt durch Turbulenzen fliegen könnten. In Corona- und damit Home-Office-Zeiten erweise sich erweise sich die Adobe-Software als entscheidend für Online-Inhalte, papierlose Workflows und digitale Kundenerfahrungen, schreibe Analyst Brent Thill von Jefferies. Er glaube daran, dass Adobe weiter Marktführer bleibe. Dennoch seien Unsicherheiten angesichts der Pandemie geblieben.Von den 20 bei Bloomberg gelisteten Analysten würden fast alle für einen Kauf der Aktie plädieren. Nur ein Experte würde das Papier derzeit verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei rund 428 Dollar und damit deutlich unter dem aktuellen Wert.Der Aktienkurs von Adobe kenne schon seit dem erfolgreichen Umstieg auf das Abo-Modell eigentlich nur noch den Weg nach oben. Seit Mitte 2016 habe sich die Bewertung um rund 380 Prozent gesteigert. Zum Ende des Jahres 2019 hin habe sich die Entwicklung merklich beschleunigt. Zwischen Mitte Oktober und Mitte Februar sei der Kurs um rund 47 Prozent auf ein Zwischenhoch von 383 Dollar gestiegen, um im Zuge des allgemeinen Abwärtssogs bis Mitte März auf 255 Dollar abzustürzen.Doch bereits früh im Juni habe der Marktpreis der Anteilscheine bereits wieder die Marke von 400 Dollar überschritten. Am Freitag habe der Kurs dann mit 467,21 Dollar ein Rekordhoch erreicht und nur leicht darunter geschlossen.