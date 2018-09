NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (27.09.2018/ac/a/n)



Adobe Systems (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) übernimmt die auf Cloud-basiertes Marketing spezialisierte Softwarefirma Marketo vom Finanzinvestor Vista Equity Partners. Der Kaufpreis betrage 4,75 Mrd. Dollar, habe der Konzern am vergangenen Donnerstag mitgeteilt. Die Übernahme, die im laufenden vierten Geschäftsquartal bis Ende November abgeschlossen werden solle, solle Adobe helfen, sich im Bereich Cloud-Computing besser zu positionieren. "Durch die Integration von Marketo in die Adobe Experience Cloud wird Adobe einzigartige Lösungen anbieten können, die über Branchen und Unternehmen jeder Größe hinweg transformative Kundenerfahrungen ermöglichen", habe es in einem Statement von Adobe geheißen.