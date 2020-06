Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

355,00 EUR +3,24% (12.06.2020, 11:59)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

387,67 USD -4,71% (11.06.2020)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (12.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Adobe Systems habe gestern nachbörslich seine Quartalszahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und die Analystenerwartungen beim Gewinn übertroffen. Insbesondere die Cloud-Sparte habe trotz der Pandemie-Krise deutlich zulegen können. Allerdings habe das Unternehmen krisenbedingt auch Einbußen in seinem Werbegeschäüft hinnehmen müssen. Die Anleger hätten sich nach der Vorlage der Quartalsergebnisse erleichtert gezeigt und die Aktie gekauft.Insgesamt habe der Softwareanbieter im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 3,13 Milliarden Dollar erzielt (plus 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal). Der bereinigte Gewinn habe 2,45 Dollar pro Aktie betragen (plus 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr).Besonders erfreulich gewesen sei der deutliche Umsatzanstieg in den Bereichen Digital Media (9,17 Milliarden Dollar) Creative Cloud und Document Cloud (7,93 Milliarden respektive 1,24 Milliarden Dollar), John Murphy, CFO von Adobe, habe die Geschäftszahlen mit den Worten kommentiert: "Adobe erzielte trotz des herausfordernden Umfelds ein weiteres Rekordquartal und steigerte die Profitabilität, was die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells demonstriert".Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für Adobe Systems nach Zahlen von 325 auf 430 Dollar angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Die Margen des Softwareanbieters seien etwas besser als erwartet ausgefallen, habe Analyst Sterling Auty in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Das gleiche die leicht unter den Erwartungen gebliebenen Umsätze aus.Anleger bereiten sich auf den Wiedereinstieg vor, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2020)Mit Material von dpa-AFX