Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (29.06.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktie deutlich überkauft - ChartanalyseDie Aktie von Adobe Systems (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) legte in den letzten Jahren eine fantastische Performance hin, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Auch die Verluste im Coronacrash hätten wieder schnell ausgeglichen werden können. Vor diesem Crash habe der Wert ein Allzeithoch bei 386,74 USD markiert. Im Crash sei er auf 255,13 USD zurückgefallen. Seitdem habe die Aktie aber massiv zugelegt. Am 23. Juni habe sie das aktuelle Allzeithoch bei 446,15 USD markiert. Mit diesem Hoch habe sie kurzzeitig über eine obere Trendbegrenzung notiert, welche die Rally seit dem Jahr 2001 auf der Oberseite begrenze. In den letzten Tagen habe der Aktienkurs schon leicht nachgegeben.Die Adobe Systems-Aktie sei in den letzten Wochen sehr gut gelaufen und inzwischen auch deutlich überkauft. Damit habe sie sich eine größere Pause durchaus verdient. Sollte sie sich nun unter der inneren Trendlinie bei aktuell 428,23 USD etablieren, wäre eine Abwärtsbewegung in Richtung des alten Allzeithochs bei 386,74 USD durchaus möglich. Sollte der Wert allerdings stabil über 446,15 USD ausbrechen, bestünde die Möglichkeit zu einer direkten Rallyfortsetzung in Richtung 486,10 und später sogar 640 USD. (Analyse vom 29.06.2020)Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:380,05 EUR -0,09% (29.06.2020, 08:34)