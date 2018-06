Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

206,12 EUR +0,24% (28.06.2018, 11:15)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

237,68 USD -1,89% (27.06.2018, 22:00)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (28.06.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktie: Kräftige Nachfrage nach den Cloud-Diensten des US-Softwarekonzerns - AktienanalyseDer US-Softwarekonzern Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) hat dank einer kräftigen Nachfrage nach seinen Cloud-Diensten Gewinn und Umsatz gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse hätten im zweiten Quartal um 24 Prozent auf 2,2 Mrd. Dollar zugelegt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Der Gewinn sei um 77 Prozent auf 663,2 Mio. Dollar gestiegen. Es sei bereits das achte Quartal in Folge gewesen, dass die Zahlen besser ausgefallen seien, als von Reuters befragte Analysten erwartet hätten.Vor allem das Creative-Cloud-Angebot, in dem unter anderem die populäre Photoshop-Software enthalten sei, sei bei den Kunden gut angekommen. Der Konzern habe sein Geschäftsmodell von Lizenzverkäufen auf Web-Abos umgestellt und erziele damit kontinuierlichere und berechenbarere Einnahmen.Dass es unmittelbar nach Vorlage der Zahlen zu Kursabschlägen gekommen sei, liege in der zurückhaltenden Prognose begründet. Der Aktienkurs von Adobe habe allein in den vergangenen zwölf Monaten 65 Prozent zugelegt. Auf Sicht von fünf Jahren stehe sogar ein Plus von gut 420 Prozent an der Kurstafel angeschrieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adobe Systems-Aktie: