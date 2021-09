Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

549,00 EUR -1,60% (20.09.2021, 16:55)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

643,31 USD -1,71% (20.09.2021, 16:42)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (20.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die Adobe-Aktie könne sich auch im schwachen Gesamtmarkt relativ gut behaupten. In der vergangenen Woche hätten entgegen dem breiten Markt sogar Kursgewinne erzielt werden können. Grund für diese Stärke sei, dass Adobe ein Analystenliebling bleibe.Jüngst hätten sich die Experten von Wells Fargo zur Adobe-Aktie bekannt und sie als eine der "Kronjuwelen" der heutigen Software-Landschaft bezeichnet. Den Analysten der US-Bank gefalle insbesondere die gute Positionierung der unterschiedlichen Produkte am Markt und der langfristige Trend rund um digitale Medien, der für steigende Nachfrage sorge. Aber auch die finanzielle Entwicklung wie ein Umsatzwachstum jenseits der 20%-Marke und eine Free-Cash-Flow-Marge von über 40% könne sich laut der Wells Fargo-Analysten sehen lassen. Sie würden daher langfristig mit der Chance rechnen, dass es Adobe in Zukunft gelinge, seinen Gewinn je Aktie mehr als ein Fünftel zu steigern. Ein Umstand, der laut den Experten auch das aktuelle KGV von 40 noch schmackhaft erscheinen ließe.Das anhaltende Wachstum der digitalen Medien sorge für stabile Aussichten im Kerngeschäft und damit für die Möglichkeit, in neue Wachstumsfelder zu investieren. Wer mit seinem Umsatz so viel Cash generiere, könne dabei ruhig mit einem 22er-KUV von 17 bewertet werden. "Der Aktionär" sei mit Wells Fargo einer Meinung: "Adobe overweight!", so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2021)Börsenplätze Adobe-Aktie: