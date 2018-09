Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2017 nach vorläufigen Zahlen EUR 525,8 Mio. um und erzielte ein EBITDA von rund EUR 31 (bereinigt: rund 25) Mio. ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2017 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 182 Modemärkte, davon 155 in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 qm Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner fast 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com. (04.09.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) charttechnisch unter die Lupe.Seit März 2015 habe sich die Adler Modemärkte-Aktie unter dem Strich seitwärts bewegt. Dabei habe der Titel ein symmetrisches Dreieck ausgeprägt. Nach einem erfolgreichen Test der 38-Monats-Linie im 1. Quartal 2018 się nun endgültig die Auflösung der o. g. Dreieckskonsolidierung gelungen. Neben dem neuen Allzeithoch (16,10 EUR) signalisiere also noch ein weiteres charttechnisches Muster, dass der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehme. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde dabei durch das neue Einstiegssignal seitens des MACD reduziert - und auch auf Wochenbasis habe der Trendfolger gerade ein neues Einstiegssignal generieren können. Aus der Höhe des beschriebenen Dreiecks ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 20 EUR. Auf dem Weg in diese Region stecke die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Verschnaufpause von Juni 2015 bis Februar 2016 (18,24 EUR) ein nennenswertes Etappenziel ab. Um die gute Ausgangslage nicht leichtfertig zu verspielen, biete sich der ehemalige Rekordstand von Juni 2015 bei 14,76 EUR als Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:4,08 EUR 0,00% (03.09.2018, 17:36)