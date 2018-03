XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

5,80 EUR +1,05% (16.03.2018, 13:43)



Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

5,78 EUR -0,34% (16.03.2018, 13:23)



ISIN Adler Modemärkte-Aktie:

DE000A1H8MU2



WKN Adler Modemärkte-Aktie:

A1H8MU



Ticker-Symbol Adler Modemärkte-Aktie:

ADD



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Adler beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und betreibt derzeit über 180 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com. (16.03.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Aktienanalysten von Sphene Capital, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) und erhöhen das Kursziel von 8,20 auf 8,60 Euro.Einige Überraschungen habe die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017 gebracht, obwohl die Eckdaten - Umsatz und EBITDA - bereits wie gewohnt in einer Vorabmeldung Ende Februar bekannt gegeben worden seien. Ein genauer Blick auf GuV und Bilanz offenbare die signifikanten operativen Verbesserungen, die dem Management in einem schwierigen Marktumfeld gelungen seien. Positiv sei dementsprechend die kurz- und mittelfristig Guidance ausgefallen: Für 2018e rechne das Management mit Umsätzen auf Vorjahresniveau, aber einer weiteren Ergebnisverbesserung (EBITDA) auf eine Bandbreite von 26 bis 29 Mio. Euro. Bis 2020e würden leichte Umsatzzuwächse und ein deutlicher EBITDA-Anstieg um mehr als 50% in Aussicht gestellt.Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Analysten von Sphene Capital, heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel von 8,20 auf 8,60 Euro an und bestätigen angesichts eines nach ihrer Einschätzung mittelfristigen Kurssteigerungspotenzials von 49,8% ihr "buy"-Rating für die Adler Modemärkte-Aktie. (Analyse vom 16.03.2018)Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie: