Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Adler beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und betreibt derzeit über 180 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com. (31.01.2018/ac/a/nw)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Analyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Analyst der Montega AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) von 6 Euro auf 5,75 Euro.Adler Modemärkte habe gestern vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht, die in Bezug auf Umsatz und EBITDA deutlich unter seinen Erwartungen und dem Konsens gelegen hätten. Lediglich die Free Cashflow-Entwicklung habe positiv überrascht.Der Umsatz habe mit 525,8 Mio. Euro ca. 3% unter dem Vorjahresniveau und damit knapp4% unter den Schätzungen von Laser (MONe: 545,0 Mio. Euro) sowie ca. 3% unter den Markterwartungen gelegen. Für Q4 impliziere dies einen Umsatzrückgang von fast 11%, womit sich Adler schlechter als der Modemarkt entwickelt haben dürfte.Das berichtete EBITDA des Gesamtjahres habe sich auf 31,0 Mio. Euro (MONe: 37,5 Mio. Euro, Konsens: ca. 37,6 Mio. Euro) belaufen, sei jedoch durch Einmaleffekte i.H.v. 6,0 Mio. Euro (MONe: 7,5 Mio. Euro) insbesondere aus Immobilienverkäufen positiv beeinflusst gewesen. Adjustiert um diesen Effekt habe das EBITDA mit 25 Mio. Euro unter der vom Unternehmen avisierten Bandbreite i.H.v. 27 bis 30 Mio. Euro gelegen. Der Free Cashflow hingegen sei aufgrund eines verbesserten Working Capital-Managements deutlich um 11,3 Mio. Euro auf mehr als 35 Mio. Euro angestiegen (MONe: 25,0 Mio. Euro), als eine Folge daraus verdreifachten sich die Liquiden Mittel auf über 63 Mio. Euro.bisherige COO Andrew Thorndike, u.a. zuständig für Einkauf und Personal, das Unternehmen mit sofortiger Wirkung nach weniger als einem Jahr verlassen werde. Darüber hinaus sei der Vertrag mit CFO Karsten Odemann vorzeitig bis zum 31. Dezember 2021 verlängert worden. Zusätzlich werde kurzfristig die Besetzung der neugeschaffenen Position eines Chief Commercial Officers (CCO) angestrebt, der zukünftig für die Omni-Channel-Strategie verantwortlich zeichnen solle.Modellanpassungen: Nach der schlechten operativen Performance in Q4 und den verhaltenen Aussichten für den Stationärhandel in 2018 (Wachstum laut HDE: 1,2%) habe Laser trotz der zu erwartenden positiven Effekte aus Adlers Restrukturierungsprogramm seine Umsatz- und Margenannahmen gesenkt.Fazit: Adler Modemärkte habe 2017 enttäuschend abgeschlossen. Wenngleich Laser für 2018positive Einflüsse aus dem Restrukturierungsprozess und der neuen Position des CCO erwarten, fehle es seiner Meinung nach derzeit noch an Katalysatoren für die Adler Modemärkte-Aktie.Frank Laser, Analyst der Montega AG, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Adler Modemärkte-Aktie mit neuem Kursziel von 5,75 Euro (zuvor: 6 Euro) bekräftigt. (Analyse vom 31.01.2018)