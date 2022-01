XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (31.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Jahresabschluss der Adler Group sei verschoben worden. Die Wirtschaftsprüfer KPMG müssten sich nämlich noch tiefer in die Materie einarbeiten, um die letztlich im Raum stehenden Vorwürfe ausräumen zu können. Aus diesem Grund sei die Aktie ordentlich auf Tauchstation gegangen.Die Geschichte bleibe undurchsichtig, so der Aktienprofi. Erst wenn der Abschluss auf dem Tisch liege, könnte man eventuell einen Einstieg überlegen. Momentan eignet sich die Adler Group-Aktie nur für Hardcore-Zocker, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.01.2022)