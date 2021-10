Börsenplätze Adler Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

12,05 EUR +0,75% (11.10.2021, 09:42)



XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

11,89 EUR -0,92% (11.10.2021, 09:28)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



NASDAQ OTC-Symbol Adler Group-Aktie:

ADPPF



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (11.10.2021/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Mit dem angestrebten Verkauf eines Immobilienportfolios an die LEG Immobilien wolle sich die jüngst in schwieriges Fahrwasser geratene Adler Group Luft verschaffen. Erst in der Vorwoche habe Branchenprimus Vonovia mitgeteilt, einen Einstieg bei Adler zu prüfen. Außerdem habe man ein Darlehen ausgereicht.Wie LEG und Adler heute Morgen mitteilen würden, sollten mehr als 15.000 Wohneinheiten - vorbehaltlich der üblichen Prüfung des Bestandes - veräußert werden. Die Transaktion basiere laut Adler auf einer Immobilienbewertung in Höhe von knapp 1,5 Milliarden Euro, was über dem zum Halbjahr ausgewiesenen Buchwert liege. Adler solle zudem mit gut zehn Prozent an dem Immobilienportfolio beteiligt bleiben. Auch daher werde der Mittelzufluss nicht der Immobilienbewertung entsprechen. Mit dem Geld aus dem Verkauf könnten Anleihen und Darlehen zurückgezahlt werden, habe es weiter geheißen.Die Adler Group sei in der vergangenen Woche unter Beschuss des Leerverkäufers und Börsenspekulanten Fraser Perring mit seiner Investmentfirma Viceroy geraten gewesen. Dabei gehe es um Vorwürfe hinsichtlich der Bilanz, die Adler "auf das Schärfste" zurückweise. Der Aktienkurs von Adler sei daraufhin auf ein Rekordtief von gut neun Euro abgestürzt. Er habe sich bis zum Wochenschluss dann aber auf 12 Euro erholt, nachdem der Immobilienriese Vonovia angekündigt habe, einen Einstieg beim Branchenrivalen zu prüfen."Mit dem Kauf dieser Call-Optionen haben wir keinerlei Entscheidungen vorweggenommen", habe es weiter geheißen. Jedoch habe niemand ein Interesse an einer instabilen Adler. Wohl auch deshalb habe Vonovia in Absprache mit den bei Aggregate engagierten Banken ein Darlehen in einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag zu üblichen Konditionen ausgereicht.Der Notverkauf der Wohneinheiten an die LEG dürfte nicht den Preis erzielen, was in einem geordneten Umfeld möglich gewesen wäre. Zwar verschaffe sich Adler dadurch Luft, doch zähle in der Branche eigentlich "Größe ist alles", um Synergien nutzen zu können. Die Adler-Aktie werde wahrscheinlich in den nächsten Wochen sehr volatil sein, wobei auch Kurse um 16 Euro vorstellbar seien. Wer mitspielt, sollte nur aber auch nur Spielgeld einsetzen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Adler Group-Aktie. (Analyse vom 11.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link