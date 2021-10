Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (06.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Die Aktie des im SDAX notierten Immobilienunternehmens Adler Group notiere zur Wochenmitte im Tief mit mehr als 20 Prozent im Minus. Seit der Ankündigung am Montag, einen Teil des Immobilienportfolios zur Schuldentilgung verkaufen zu wollen, würden sich die Verluste zeitweise auf 40 Prozent belaufen. Wie sich jetzt herausstelle, sei Adler im Visier eines Shortsellers.Der Shortseller Viceroy Research habe auf Twitter einen Report veröffentlicht, in dem er massive Vorwürfe gegen das Immobilienunternehmen erhebe. Die Firma sei "massiv überschuldet" und nicht mehr als ein "Saftladen". Sie werde betrieben, um einer "korrupten Bande" zu dienen. Man sei deshalb short in Adler-Aktien.Adler habe über Jahre seine Immobilien viel zu hoch bewertet. Der Verschuldungsgrad des Unternehmens (LTV) sei deshalb viel zu niedrig ausgewiesen. Im Base-Case-Szenario von Viceroy liege der bei 87 Prozent und damit in einem Bereich, bei dem die Anleihe-Covenants verletzt würden.Solange die Vorwürfe nicht glaubhaft entkräftet werden können, sollte man einen weiten Bogen um die Adler Group-Aktie machen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adler Group-Aktie: