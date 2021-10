Börsenplätze Adler Group-Aktie:



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (07.10.2021/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Mit seiner Stellungnahme zu den Vorwürfen des Leerverkäufers Viceroy Research habe der Wohnimmobilienkonzern zunächst keinen Erfolg gehabt. Nachdem sich der Aktienkurs in den vergangenen Tagen allerdings zwischenzeitlich halbiert habe, stehe am Donnerstagnachmittag ein zweistelliges Plus zu Buche. Mittlerweile sich auch das britische Bankhaus Barclays zu Wort gemeldet.Die Adler Group habe zeitnah auf den Angriff des Shortsellers Fraser Perring, der hinter Viceroy Research stehe, reagiert und die Vorwürfe zurückgewiesen. Am Donnerstag habe sich zudem Barclays-Analyst Sander Bunck zu Wort gemeldet. Zwar habe sich Bunck wegen der Verschuldungslage und der Liquidität des Unternehmens besorgt gezeigt, dennoch habe der Analyst die Einstufung für Adler Group auf "underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.An der Börse sei die Adler Group-Aktie daraufhin eine starke Gegenbewegung gestartet, zeitweise sei sie um 18% auf 11,79 Euro angezogen. Dennoch würden sich die massiven Verluste der vergangenen Handelstage damit nicht ausbügeln lassen. Vor dem Short-Angriff habe die Adler Group-Aktie bei knapp 18 Euro notiert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link