Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (17.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Die Anleger der Adler Group würden nicht zur Ruhe kommen. Am Dienstagnachmittag verliere das Papier Aktie des angeschlagenen Immobilienkonzerns schon wieder zweistellig, weil der Wirtschaftsprüfer KPMG sein Mandat zurückziehe. Es sei aber nicht die einzige Schreckensmeldung, die am Dienstag aus dem Konzern gekommen sei.Bereits am Vormittag habe es deutliche Kursverluste gegeben, nachdem die Tochter Consus wegen drohender Abschreibungen den Verlust der Hälfte des Grundkapitals angezeigt habe. Verantwortlich dafür seien gestiegene Baukosten und eine deutliche Reduzierung des erwarteten Projektentwicklungsvolumens, habe Adler mitgeteilt.Man sei sich der Verantwortung als Mehrheitsaktionärin mit einem Anteil von mehr als 90 Prozent bewusst und grundsätzlich bereit, Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals von Consus zu unterstützen. Von einem Händler habe es dazu geheißen, die Nachricht komme nicht völlig überraschend.Am Nachmittag habe Adler gemeldet, dass KPMG nicht wie vorgesehen als Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 zur Verfügung stehe. "Diese Entscheidung seitens KPMG kommt für uns äußerst überraschend, ist enttäuschend und irritierend", habe es daraufhin in einer Stellungnahme des Verwaltungsratsvorsitzenden Stefan Kirsten geheißen.Die Adler Group-Aktie bleibt ein Spielball für Zocker, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link