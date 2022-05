Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Beim Immobilienkonzern würden sich die Ereignisse überschlagen. Nachdem am Freitag der Wirtschaftsprüfer KPMG sein Testat zum 2021er-Geschäftsbericht verweigert habe, seien am Samstag mehrere Verwaltungsratsmitglieder zurückgetreten. Die Adler Group-Aktie, die am Freitagabend noch eingebrochen sei, setze heute ihren Absturz fort.Trotz des Versagungsvermerks von KPMG habe AdlerGroup am Freitag die Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Damit sollten die Berichtspflichten ausstehender Anleihen erfüllt werden, wie die Gesellschaft bereits in der Nacht zum Samstag mitgeteilt habe.Adler Group habe zwar den operativen Gewinn steigern können, unter dem Strich sei wegen Abschreibungen jedoch ein Verlust von knapp 1,2 Mrd. Euro gestanden. Das Management habe u.a. auf "Auswirkungen einer Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwerten im Zusammenhang mit dem Erwerb der Consus Real Estate AG i.H.v. 1,08 Mrd. Euro verwiesen. Gründe seien gestiegene Baukosten und eine deutliche Reduzierung des erwarteten Projektentwicklungsvolumens.Adler Group sei aus dem Zusammenschluss von Ado Properties, Adler Real Estate und dem Berliner Projektentwickler Consus Real Estate entstanden. Ado Properties habe hierbei Adler Real Estate übernommen und dann Consus geschluckt.cWegen der vielen Verkäufe, um die hohen Schulden abzubauen, rechne Adler Group mit einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO 1) im laufenden Jahr, und zwar auf 73 bis 76 Mio. Euro. 2021 sei dieser um 28% auf 137,1 Mio. Euro gestiegen.Erst vor einer Woche habe sich Adler Group nach einer KPMG-Sonderprüfung von den Vorwürfen der Investmentfirma Viceroy des Leerkäufers Fraser Perring als entlastet bezeichnet. Zwar seien in der Dokumentation und in der Abwicklung einiger Transaktionen Mängel festgestellt worden, die Sonderprüfer hätten hingegen keine Beweise dafür gefunden, dass es systematisch "betrügerische oder die Gesellschaft ausplündernde Transaktionen mit angeblich nahestehenden Personen" gegeben habe, habe Adler Group mitgeteilt.Viceroy, der auch den insolventen Finanzdienstleister Wirecard früh mit Veröffentlichungen unter Druck gesetzt habe, habe gegen Adler Group erstmals Anfang Oktober vergangenen Jahres schwere Vorwürfe erhoben - u.a. mit Blick auf die Bewertung von Immobilienprojekten. Der Aktienkurs sei daraufhin stark unter Druck geraten.Nach den Ereignissen der letzten Tage sei noch Schlimmeres bei der Adler Group nicht auszuschließen. Die Entwicklung der Anleihen lasse auch nichts Gutes erahnen. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung, einen großen Bogen um die Adler Group-Aktie zu machen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)