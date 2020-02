L&S-Aktienkurs Adecco-Aktie:

Kurzprofil Adecco S.A.:



Adecco S.A. (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650.000 Arbeitskräfte und 100.000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen.



Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (26.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Adecco-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Adecco-Aktie (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF).Umsatz im 4Q19 sinke wie erwartet: Der Umsatz sinke organisch und handelstagsbereinigt um 4% wie von Foeth und dem Konsens erwartet. Er stelle vor allem eine starke Verlangsamung im allgemeinen Personalvermittlungsgeschäft in Nordamerika (Fertigung) um 14% fest, aber auch anhaltende Schwäche in den meisten wichtigen europäischen Ländern, mit einem Rückgang in Deutschland um 11% (Automobil, Fertigung), Frankreich um 3% und Benelux um 9%. Die Feststellenvermittlung für die Gruppe sei um 7% zurückgegangen, Karrierewechsel hingegen sei um 9% gestiegen (antizyklisch).Starkes Betriebsergebnis dank GrowTogether-Programm: Das ber. EBITA habe EUR 290 Mio. betragen und habe damit 6% über den Analysten- und 4% über den Konsenserwartungen gelegen. Die Bruttomarge sei um 20 Bp gestiegen (VontE: +30 Bp), wozu der Mix beigetragen habe. Die SG&A-Kosten seien jedoch unerwartet niedrig ausgefallen, was auf die strukturellen Produktivitätseinsparungen durch das GrowTogether-Programm von Adecco zurückzuführen sei. Der Reingewinn sei positiv durch den Erlös aus dem Verkauf von Soliant beeinflusst worden, den Foeth in seinen Schätzungen nicht berücksichtigt habe.Solide Cashflows - neuer Aktienrückkauf: Der FCF sei um 27% ggü. dem Vorjahr auf EUR 724 Mio. gestiegen, was ein niedrigeres Verhältnis Nettoschulden/EBITDA von 0,3 ergebe und einen neuen Aktienrückkauf von EUR 600 Mio. ermögliche.Bei weiterhin widrigen Marktbedingungen habe das Unternehmen ein solides Betriebsergebnis geliefert, was die konsequente Umsetzung eines erfolgreichen Strategieplans widerspiegele. Der Ausblick deute auf eine weitere Marktverschlechterung hin (-5% im Jan./Feb.), und die Coronavirus-Pandemie erhöhe für ein hoch zyklisches Unternehmen wie Adecco die Unsicherheit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Adecco-Aktie: