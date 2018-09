Tradegate-Aktienkurs Adecco-Aktie:

46,86 EUR -3,02% (20.09.2018, 09:50)



Swiss Exchange-Aktienkurs Adecco-Aktie:

CHF 53,04 -2,07% (20.09.2018, 10:02)



ISIN Adecco-Aktie:

CH0012138605



WKN Adecco-Aktie:

922031



Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADI1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADEN



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

AHEXF



Kurzprofil Adecco S.A.:



Adecco S.A. (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650.000 Arbeitskräfte und 100.000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen.



Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (20.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Adecco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Adecco-Aktie (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF).Die Abschwächung des Wachstums auf 2% für Juli/August und ein weiterer Rückgang im September sei für Adecco überraschend gekommen. Sie werde vor allem von Südeuropa und Frankreich verursacht und erstrecke sich über zahlreiche Branchen. Inzwischen seien Korrekturmaßnahmen auf den Weg gebracht worden, aber die Margen in Q3 seien aufgrund der weiterhin hohen SG&A-Kosten niedrig. In Deutschland würden die Verbesserungen schleppender als erwartet verlaufen und die Konzernmarge mit 20 Bps belasten.GrowTogether sei zweifellos die wichtigste strategische Initiative im kurzfristigen Bereich, da sie für Rentabilitätssteigerungen und große Einsparungen sorgen werde. Wenngleich die Einsparungen auf Kurs seien, seien die damit verbundenen Investitionen 2018 etwas höher ausgefallen.Adecco habe seine neuesten Übernahmen vorgestellt. Vettery sei ein Marktplatz für langfristige Einstellungen, auf dem Arbeitgeber Zugang zu vorab geprüften hochkarätigen Kandidaten erhalten würden. Die Vorabprüfung erfolge mithilfe von künstlicher Intelligenz. Der Geschäftszweck von General Assembly sei die Umschulung von Mitarbeitern oder Kandidaten in einem sehr zielgerichteten Prozess, um dem Mangel an qualifizierten Fachkräften entgegenzuwirken. Positive Auswirkung auf Wachstum und Margen von Adecco voraussichtlich nur auf lange Sicht.Nach Einschätzung des Analysten habe Adecco mit der GrowTogether-Initiative und den Digital Ventures den richtigen Kurs eingeschlagen, um seine Marktposition und seine Margen langfristig zu schützen. Das Konjunkturumfeld und das Wachstum von Zeitarbeitsstellen würden dem Unternehmen derzeit Auftrieb verleihen, dies sei auch dem Zwischenbericht zu entnehmen. Das Deutschland-Geschäft bleibe eine Belastung. Kurzfristig werde sich die Dynamik weiter verschlechtern, die Prognosen dürften nach unten korrigiert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Adecco-Aktie: