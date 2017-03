Swiss Exchange-Aktienkurs Adecco-Aktie:

70,10 CHF -3,44% (02.03.2017, 12:50)



ISIN Adecco-Aktie:

CH0012138605



WKN Adecco-Aktie:

922031



Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADI1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADEN



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

AHEXF



Kurzprofil Adecco S.A.:



Adecco S.A. (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650.000 Arbeitskräfte und 100.000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen.



Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (02.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Adecco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen sein bisheriges Anlageurteil für die Adecco-Aktie (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF).Verbesserte Dynamik in Europa: Adecco habe in Q4 16 ein organisches Wachstum von 5% verzeichnet (6% bereinigt um Handelstage ggü. VontE 5%), was leicht über den Analysten- und den Konsenserwartungen liege. Frankreich sei um 7% (VontE: 5%) und Italien um 20% (VontE: 8%) gewachsen; beide hätten den stärksten Beitrag zur besseren Performance geleistet. Deutschland sei unverändert geblieben, Nordamerika habe wie erwartet 1% verloren. Ab dem Q1 würden Nordamerika sowie Großbritannien und Irland als eine Region neben den Geschäftsbereichen Personal- und Fachkräftevermittlung verwaltet und ausgewiesen.Marge etwas schwächer: Die Bruttomarge habe in Q4 16 bei 18,8% gelegen und damit den Erwartungen entsprochen; zudem sei sie aufgrund von Preis- und Mixeffekte um 30 Bp (zugrundeliegend) gesunken. Die bereinigte EBITA-Marge habe 5,1% betragen (VontE: 5,2%, Konsens: 5,0%) und sei damit um 40 Bp ggü. dem Vorjahr gesunken, da Verbesserungen beim Vertriebs- und Verwaltungsaufwand die Erosion der Bruttomarge nicht völlig hätten ausgleichen können. Deutschland habe eine unerwartet schwache Marge verzeichnet, die meisten anderen Regionen hätten jedoch den Erwartungen entsprochen. Der Reingewinn sei aufgrund des Effekts von EUR 100 Mio. durch die Veräußerung von Beeline höher ausgefallen, die Foeth in der GuV nicht berücksichtigt habe (nur im Cashflow).Aktienrückkäufe angekündigt: Adecco werde eigene Aktien in Höhe von EUR 300 Mio. zurückkaufen. Die Dividende betrage wie erwartet unverändert CHF 2,40.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Adecco-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 73. (Analyse vom 02.03.2017)Börsenplätze Adecco-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Adecco-Aktie:65,516 EUR -3,70% (02.03.2017, 11:04)