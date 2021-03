Börsenplätze Addiko Bank-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Addiko Bank-Aktie:

12,50 EUR +0,32% (29.03.2021, 10:31)



Wiener Börse-Aktienkurs Addiko Bank-Aktie:

12,50 EUR -2,19% (29.03.2021, 10:48)



ISIN Addiko Bank-Aktie:

AT000ADDIKO0



WKN Addiko Bank-Aktie:

A2PMK5



Ticker-Symbol Addiko Bank-Aktie:

ZYE1



Wien Ticker-Symbol Addiko Bank-Aktie:

ADKO



Kurzprofil Addiko Bank AG:



Die Addiko Bank AG (ISIN: AT000ADDIKO0, WKN: A2PMK5, Ticker-Symbol: ZYE1, Wien: ADKO) ist eine Bankenholding mit Sitz in Wien. Diese ist hervorgegangen aus der Übernahme und Weiterführung des sogenannten Balkangeschäftes der Hypo Alpe Adria. Hierbei handelt es sich um sechs Tochterbanken, welche in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien tätig sind. (29.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Addiko Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Addiko Bank AG (ISIN: AT000ADDIKO0, WKN: A2PMK5, Ticker-Symbol: ZYE1, Wien: ADKO) unter die Lupe.Addiko habe im vergangenen Geschäftsjahr keine Marktanteilsgewinne im Konsumkreditgeschäft verbuchen können, was auf einen verstärkten Konkurrenzdruck hinweisen könne. Die Bank verfolge das Ziel ihren Marktanteil in Kroatien und Serbien von aktuell 4% auf 8 bis 10% mehr als zu verdoppeln, was angesichts der gegebenen Umstände als zu ambitioniert wirke. Die Analysten würden mit einer Steigerung des Marktanteils auf ca. 5% bis zum Geschäftsjahr 2025 rechnen. Das Unternehmen habe den Digitalisierungsgrad erhöhen und den Anteil des Online-Umsatzes steigern können, hinke in dem Bereich aber weiterhin anderen CEE-Banken hinterher. Die Renditen neuer Konsumentenkredite seien leicht gefallen, das Hypothekengeschäft habe sich hingegen als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Positiv habe sich der Anteil der Kreditmoratorien entwickelt, welcher auf 3,4% des Kreditvolumens zurückgegangen sei.Mehrere große Akteure hätten in letzter Zeit Interesse an möglichen Übernahmen in der CEE-Region verlautbart. Addiko könnte angesichts der hohen Kapitalisierung und des vergleichsweise geringen Buchwertmultiplikators von 0,3x ein attraktives Übernahmeziel darstellen.Die Bank habe zu Jahresende des Geschäftsjahres 2020 eine Kernkapitalquote von 20,3% ausgewiesen, was die Möglichkeit von Dividendenzahlungen schaffen sollte. Das Management plane, auf Basis aktueller Regeln einen Dividendenvorschlag von EUR 0,36 je Aktie plus eine auflagenabhängige Ausschüttung von EUR 2,03 je Aktie, welche angesichts ungewisser Vorgaben der EZB mit einiger Unsicherheit behaftet sei. Addiko weise mit einer Dividendenrendite, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde, von 18% für die Geschäftsjahre 2019-20 den höchsten Wert innerhalb der Vergleichsgruppe aus.Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "halten"-Empfehlung, erhöhen aber das Kursziel von EUR 9,80 auf EUR 13,30. Die Kurszielerhöhung resultiere hauptsächlich aus der Erwartung mittelfristig höherer Dividendenzahlungen. Die Risikokosten und Dividenden würden stark von der unsicheren wirtschaftlichen Erholung und den regulatorischen Rahmenbedingungen abhängen. Die Aktie habe seit Jahresbeginn eine herausragende Performance erzielt und damit die Peer-Group um mehr als 30% übertroffen, was einen weiteren Anstieg nach Ansicht der Analysten limitiere. (Analyse vom 29.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity