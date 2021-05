18,6% und 5) Bruttokredite bei EUR 3,5 Mrd., wovon die Fokussegmente um >5% zulegen sollten.

Die Analysten würden die Gesamtperformance als neutral betrachten und sähen, dass sich das niedrige Niveau der Risikokosten in den folgenden Quartalen nicht wiederholen werde.



Die letzte Empfehlung lautete "Halten", so Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.05.2021)



Die Addiko Bank AG (ISIN: AT000ADDIKO0, WKN: A2PMK5, Ticker-Symbol: ZYE1, Wien: ADKO) ist eine Bankenholding mit Sitz in Wien. Diese ist hervorgegangen aus der Übernahme und Weiterführung des sogenannten Balkangeschäftes der Hypo Alpe Adria. Hierbei handelt es sich um sechs Tochterbanken, welche in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien tätig sind. (05.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Addiko Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Addiko Bank AG (ISIN: AT000ADDIKO0, WKN: A2PMK5, Ticker-Symbol: ZYE1, Wien: ADKO) unter die Lupe.Addiko habe ein Q1-Ergebnis von EUR 5 Mio. gemeldet und damit die Analysten- und die Markterwartungen aufgrund niedrigerer Risikokosten deutlich übertroffen.Die Nettozinserträge (NII) hätten die Markterwartungen leicht verfehlt, wobei die Nettozinsmarge mit 2,9% gegenüber dem Vorquartal stabil geblieben sei. Der Anteil der Verbraucher-/KMU-Kredite sei leicht auf 66% gegenüber 65% im 4. Quartal gestiegen, was auf eine höhere Tilgung von Nicht-Fokus-Krediten (wie in den Vorquartalen) zurückzuführen sei; der Rückgang des Kreditvolumens in den Fokus-Segmenten sei mit -2% im Jahresvergleich bestehen geblieben.Das Provisionsergebnis (F&CI) habe voll im Rahmen der Erwartungen gelegen und eine flache Entwicklung im Quartalsvergleich verzeichnet, die im Vergleich zu den Ergebnissen der CEE-Banken etwas gedämpft sei.Das sonstige Ergebnis habe insgesamt über den Prognosen gelegen, was auf ein besseres Währungsergebnis und Anleiheverkäufe zurückzuführen sei.Die Risikovorsorge sei im Quartals- und Jahresvergleich deutlich zurückgegangen. Auf den ersten Blick würden die Analysten in den Fokus-Segmenten (Hypotheken, Großunternehmen) Auflösungen auf dem Niveau von Q1 20 und sehr niedrige Risikokosten im KMU-Segment beobachten. Im Consumer-Segment würden die Kosten mit ca. 190 bps doppelt so hoch ausfallen, wie in Q1 20.Die Quote für das harte Kernkapital (CET1 Ratio) sei aufgrund der OCI-Rücklage marginal um 30 Basispunkte auf 20,3% (19,2% fully loaded) gesunken.Mit Blick auf 2021 habe das Management alle nach Q4 20 kommunizierten Ziele bestätigt: 1) stabile Nettobankerträge im Jahresvergleich, 2) Betriebsaufwendungen sollten unter