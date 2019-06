Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (06.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Activision Blizzard und Tencent würden planen, den explosiven Spiele-Kracher "Call of Duty" als Mobile-Version zu veröffentlichen. Tencent wolle laut Bloomberg das Smartphone-Spiel allerdings nicht nur in China anbieten, sondern das Activision Blizzard-Franchise weltweit als Mobile-Game veröffentlichen. Dabei solle es zudem nicht bei den klassischen "Call of Duty"-Deathmatch bleiben. Auch andere Spielmodi seien geplant, womöglich auch ein Battle-Royale-Modus. Ein erster Beta-Test solle im Sommer starten.Für Tencent sei dieses Vorgehen ein Novum, denn der chinesische Spielehersteller sei eher dafür bekannt gewesen, Franchises aus dem Ausland einzukaufen bzw. selbst zu entwickeln und auf dem chinesischen Heimatmarkt anzubieten. Mit "PUBG Mobile" und jetzt "Call of Duty Mobile" fahre Tencent aber nun eine neue Strategie: Es würden erfolgreiche Franchise-Lizenzen aus dem Ausland gekauft, um Mobile-Games für das Ausland zu entwickeln. Bei "PUBG"-Mobile habe sich dieses Vorgehen bereits bewährt und mit "Call of Duty" versuche sich Tencent nun an einem noch größeren Franchise. Erfreulich für Anleger sei dabei die Diversifizierung weg vom angeschlagenen und regulatorisch unsicheren Gaming-Markt in China. Die Chancen einen Erfolg zu landen, stünden für Tencent nicht schlecht.Noch sei unklar, was Activision Blizzard vom Vorstoß der Chinesen habe - möglich sei hier sowohl eine Umsatzbeteiligung, eine fixe Lizenzgebühr oder eine Kombination aus beiden. Klar sei jedoch: Der US-Konzern werde nicht leer ausgehen.Die Aktien der beiden Gaming-Konzerne dürfte ein erfolgreiches Release von "Call of Duty" anfeuern. Auch wenn die Performance aktuell zu wünschen übrig lasse - bei den Aktien von Activision Blizzard und Tencent sollten Anleger unbedingt dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: