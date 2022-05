NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

79,24 USD +0,58% (04.05.2022, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (05.05.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Im Januar 2022 kündigte der Softwarekonzern Microsoft an, den Videospieleanbieter Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) schlucken zu wollen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch die Übernahme sei noch nicht in trockenen Tüchern. Nachdem am 28. April die Mehrheit der Activision-Eigner für die Transaktion gestimmt habe, stehe nun noch die Zustimmung der Kartellbehörden aus. Die Vorsitzende der Federal Trade Commission (FTC), Lina Khan, habe bereits Widerstand gegen den Deal angekündigt. Unklar bleibe zudem, wie sich die Behörden in der EU, China und anderen relevanten Regionen positionieren würden.Experten sähen jedoch gute Chancen für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Die Wettbewerbsbehörden würden ihre Genehmigung vermutlich an Bedingungen knüpfen, die eine Benachteiligung der Gaming-Konkurrenz nach dem Deal verhindern sollten. Dennoch seien die Zweifel im Markt groß. Mit gut 79 Dollar notiere die Activision-Aktie deutlich unter den gebotenen 95 Dollar.Doch Investmentlegende Warren Buffett scheine in dieser Diskrepanz ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zu sehen. Am vergangenen Wochenende habe er auf der Hauptversammlung der Beteiligungsgesellschaft bekannt gegeben, dass der Anteil an Activision Blizzard von rund 2 auf rund 9,5 Prozent aufgestockt worden sei. Buffett stufe die Transaktion als "Merger Arbitrage"-Deal ein. Dabei setze Berkshire Hathaway auf eine Annäherung des Aktienkurses an den Übernahmepreis. Wie sich der Gesamtmarkt dabei entwickele, sei völlig egal. Mit solchen Deals hatte der Starinvestor in der Vergangenheit etwa bei Red Hat/ IBM und Monsanto/ Bayer Treffer gelandet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2022)Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:74,65 EUR -0,07% (05.05.2022, 12:07)