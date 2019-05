Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (03.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Activision Blizzard habe im ersten Quartal 2019 sowohl die Erwartungen der Analysten als auch die eigene Prognose übertreffen können. Dennoch behalte der Gaming-Konzern seinen vorsichtigen Ausblick fürs laufende Jahr unverändert bei. Das vorsichtige Management enttäusche die Anleger - die Aktie gebe nachbörslich über fünf Prozent ab.Im ersten Quartal habe Activision Blizzard Nettobuchungen von 1,26 Milliarden Dollar erzielt. Damit habe der Gaming-Konzern nicht nur die Erwartungen der Analysten von 1,23 Milliarden Dollar sondern auch die eigene Prognose von 1,18 Milliarden Dollar übertroffen. Die Gewinne je Aktie von 0,78 Dollar hätten ebenfalls über den Erwartungen gelegen.Die Prognose enttäusche dagegen. Erwartet seien für das zweite Quartal Nettobuchungen von 1,27 Milliarden Dollar gewesen - die Unternehmensführung rechne jedoch nur mit 1,15 Milliarden Dollar. Zudem bleibe trotz des soliden ersten Quartals die Prognose für das Gesamtjahr unverändert.Die Analystenkonferenz von Activision Blizzard mache deutlich - die Unternehmensführung gebe sich angesichts des neuen Mobile-Fokus möglichst viel Spielraum. Neuigkeiten zum bei den Fans sehr umstrittenen "Diablo Immortal" habe es nicht gegeben. Es sei schlichtweg auf die hohen Qualitätsstandards von Blizzard hingewiesen worden. Laut dem chinesischen Partner NetEase sei das Spiel zwar so gut wie fertig. Wann ein Release kommen solle, bleibe aber unklar - womöglich auch wegen der regulierungsfreudigen Regierung.Daneben blicke der Vorstand von Activision Blizzard positiv auf die Cloud-Gaming-Entwicklungen von Microsoft und Google. "Wenn man bereits 30 Jahre an Gaming-Content arbeitet, gibt es keine besser Zeit im Geschäft zu sein als jetzt", so Kotick. Denn die top-finanzierten Riesen würden eine Plattform planen, hätten aber keinen eigenen Content.2019 habe sich Activision Blizzard auf das Mobile-Eis gewagt. Unklar bleibe, ob das Eis dick genug sei, um die hohen Erwartungen des Marktes weiter zu tragen. Die Unternehmensführung wage sich nur langsam voran. Für die Aktie könnte es weiterhin rutschig bleiben.Mutige Anleger bleiben aufgrund der aussichtsreichen Mobile-Chancen investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Es gelte dabei, die Widerstände bei 40 und 45 sowie die 90-Tage-Linie bei 45,70 Dollar zu beachten. (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link