Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

60,65 EUR -0,39% (22.10.2018, 15:57)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

70,63 USD +1,26% (22.10.2018, 15:48)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard:



Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (22.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Bei den großen Spielekonzernen kämen die Umsätze schon lange nicht mehr ausschließlich aus dem Verkauf von Videospielen. Einen entscheidenden Teil der Einnahmen würden Zusatzinhalte und Mikrotransaktionen bringen. Ein unglaublich profitables Geschäft für Konzerne wie Activision Blizzard und Electronic Arts. Die Unternehmen hätten früh erkannt, dass Spieler auch nach dem Erscheinen des Spieles bereit seien, für Zusatzinhalte ein paar Euro mehr zu bezahlen. Beispielsweise für Ingame-Gegenstände, um im Spiel schneller voranzukommen oder sich von anderen Spielern optisch abzuheben. Entscheidend für die zusätzliche Monetarisierung sei aber, dass die Spieler lange am Spiel festhalten würden. Es wundere daher nicht, dass Activision Blizzard in seinen Geschäftsberichten die gleiche Kennzahl verwende wie Werbe-Firmen: "Monthly Active Users (MAU)". Denn nur wer tatsächlich ein Spiel spiele, komme auch für den Kauf von Zusatzinhalten infrage.Für die Konzerne seien die Zusatzinhalte eine hervorragende Einnahmequelle, weil sie nur geringe zusätzliche Entwicklungskosten verursachen würden und entsprechend profitabel seien. Zugleich würden durch Zusatzinhalte und Mikrotransaktionen auch nach dem Veröffentlichungstermin Umsätze gemacht - Umsatzspitzen würden ausgeglichen. Die Bilanzsituation sei damit für alle interessierten Parteien besser einzuschätzen, weil sich aus den geglätteten Bilanzposten die entscheidenden Trends deutlicher herauslesen lassen würden.Doch es sei nicht nur ein Trend gewesen, der die rasante Rally in den letzten Jahren angetrieben habe. Hinzu sei Mobile-Gaming, das Videospiele für ganz neue Kunden interessant mache, der digitale Vertrieb und neue Cross-Marketing-Möglichkeiten durch E-Sports gekommen.Kurzfristig rät Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" von der Activision Blizzard-Aktie Abstand zu halten, um Verluste im anhaltenden Abwärtstrend zu begrenzen. (Analyse vom 22.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: