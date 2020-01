Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (17.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Der Gaming-Markt werde als einer der großen Wachstumssektoren begriffen. Dementgegen spreche die Tatsache, dass die Branchenumsätze im vergangenen Dezember auf 2,98 Milliarden Dollar (minus 15 Prozent) geschrumpft seien - den fünften Monat in Folge. Die Aktien der Softwarehersteller seien im Seitwärtstrend geblieben. Allerdings stünden 2020 einige Impulse ins Haus, die den Branchentrend fundamental umkehren könnten.Die Umsätze hätten sich 2019 im Vergleich zum Vorjahr in allen Sparten rückläufig gezeigt: Die Hardwareverkäufe (Konsolen) seien um 22 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar gefallen und die Softwareverkäufe (Videospiele) seien um 9 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar zurückgegangen. Die Umsätze mit Zubehör und Guthabenkarten seien um 7 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar gesunken.Doch es gebe Lichtblicke wie Nintendos neueste Konsole, die Nintendo Switch, welche im gesamten Jahr wachsende Umsatzzahlen verzeichnet habe. Bei den Spielen behaupte der neueste Ableger des "Call of Duty"-Franchise aus dem Hause Activision Blizzard schon das elfte Mal in Folge die Position des bestverkauften Videospiels des Jahres.Zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahr würden die Konkurrenten Sony (Playstation) und Microsoft (Xbox) planen ihre neuen Konsolen zu starten. Dazu würden selbstverständlich neue Spiele und neues Zubehör gehören, das sich die Gamer zulegen müssten. Bis dahin werde wohl eher wenig für neue Hardware und Software ausgegeben - eine Wiederbelebung des gesamten Marktes dürfte damit erst mit der neuen Konsolen-Generation im Herbst stattfinden.Bei Nintendo werde nach 9,96 Milliarden Dollar in 2018 für 2019 ein Umsatz von 10,91 Milliarden Dollar erwartet. Am 31. März würden die finalen Zahlen für das vergangene Jahr präsentiert.Die Bewertung der Nintendo- (20er KVG von 23) und der Activision Blizzard-Aktie (20er KVG von 24) sei im Aufwärtstrend wieder gestiegen - beide Aktien würden dennoch eine solide Investition im Gaming-Markt bleiben. Nach einem schwierigen Jahr 2019 sollten beide vom "Aktionär" empfohlene Papiere dank neuer Impulse am Gesamtmarkt ihren Höhenflug fortsetzen. Dabeibleiben, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" zur Activision Blizzard-Aktie. (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link