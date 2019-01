NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

47,05 USD +1,03% (02.01.2019, 16:42)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard:



Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (02.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Keine Ruhe für die Anleger von Activision Blizzard. Die Aktie des US-Unternehmens starte auch ins neue Jahr mit Kursverlusten. Einfacher Grund: Der Finanzchef Spencer Neumann sei mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Weshalb genau die Konzernführung diese Entscheidung getroffen habe, bleibe dagegen unbekannt.Weshalb aber nach einem schwachen Call of Duty, dem Mobile-Debakel und dem Rauschschmiss des Finanzchefs die Activision Blizzard-Aktie kaufen? Ganz einfach: Der nächste große Wachstumstreiber stehe schon vor der Tür, obwohl er gleichzeitig für den Kursrückgang verantwortlich sei. Namentlich: Mobile-Games. Die starken Marken aufs Smartphone zu bringen, dürfte zusätzliche Umsatzquellen in Form einer neuen Zielgruppe erschließen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2018)