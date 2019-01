NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

51,35 USD +1,02% (10.01.2019, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard:



Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (11.01.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Activision Blizzard trenne sich von Bungie und trete die Rechte des Destiny-Franchises an das Entwicklerstudio ab. Ein nachbörslicher Schock für die Aktionäre. Die Activision Blizzard-Aktie gebe kräftig nach. Anleger sollten die Flinte jedoch nicht ins Korn werfen, denn der Publisher habe Zeit, das bilanzielle Destiny-Loch zu stopfen."Der Aktionär" erwarte, dass die Grenzen zwischen Activision und Blizzard weiter verschwinden würden und konzernweit ein Fokus auf Mobile-Games gelegt werde. Erst am Donnerstag habe Activision Blizzard die Partnerschaft mit dem chinesischen Publisher NetEase verlängert, der v.a. für Smartphone-Games bekannt sei. "Der Aktionär" sehe hier eine gute Chance, sich im zukunftsentscheidenden Wachstumsmarkt Mobile-Gaming erfolgreich zu positionieren.Charttechnisch herrsche der Abwärtstrend weiter vor. Der kurzfristige Aufwärtstrend, der sich seit den Feiertagen habe ausbilden können, sei vorerst dahin. Anleger sollten beobachten, ob es im Bereich des Tiefs bei 43,71 USD bzw. der Unterstützungszone im Bereich 45 USD gelinge, einen Boden auszubilden und sollten dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2019)Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:41,37 EUR -7,37% (11.01.2019, 11:07)