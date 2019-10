Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (09.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Es habe so gut ausgesehen für Activision Blizzard: "WoW:Classic" sei ein Erfolg, "Call of Duty: Mobile" habe mit 100 Millionen Downloads einen Rekord geknackt und die Fans würden sich auf die Blizzcon freuen. Doch jetzt habe der Spielehersteller einen neuen Skandal am Hacken.Erst gestern sei von SensorTower bekannt gegeben worden, dass "Call of Duty: Mobile" eine Woche nach Release die Marke von 100 Millionen Downloads geknackt habe. So oft sei noch kein Spiel in den ersten sieben Tagen nach Release heruntergeladen worden - nicht einmal PUBG Mobile oder Fortnite, welche 28 beziehungsweise 22,5 Millionen Downloads in der ersten Woche erzielt hätten.Die Aktie von Activision Blizzard habe deutlich reagiert und sich seit dem Mobile-Release mit einem Plus von knapp sechs Prozent gegen den schwachen Markt gestellt. Schon davor habe die Gaming-Aktie über zehn Prozent zugelegt, nachdem sich Spieler auf das Remake des erfolgreichen Rollenspiels WoW gestürzt seien.Nach dem Debakel rund um die letztjährige Hausmesse Blizzcon seien die erfolgreichen Veröffentlichungen genau das gewesen, was Activision Blizzard gebraucht habe, um aus dem Seitwärtstrend auszubrechen. Die Hoffnungen und Spekulationen bezüglich der diesjährigen Blizzcon würden zudem an Fahrt aufnehmen. Fans würden Neuigkeiten zu Diablo 4 entgegenfiebern und womöglich sogar größeren Neuerungen zu Overwatch.Diese Sanktion für eine politische Meinungsäußerung sei zwar durch das Regelwerk der Hearthstone-Liga gedeckt, doch in Sozialen Medien habe das Vorgehen für Aufruhr gesorgt. Der allgemeine Vorwurf: Blizzard sei der lukrative chinesische Markt wichtiger als die Ausübung demokratischer Grundrechte. Auf Twitter werde unter #boycottblizzard zum Boycott gegen den Spielekonzern aufgerufen.Activision Blizzard liefere seinen Fans erneut einen Grund zur Enttäuschung. Auf die Aktie dürfte der neue Skandal jedoch nur geringe Auswirkungen haben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link