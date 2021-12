Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

58,01 EUR +0,38% (28.12.2021, 11:21)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

65,45 USD +0,45% (27.12.2021)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (28.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Die Aktien im Gaming-Sektor hätten eine starke Gegenbewegung hingelegt. Die Papiere von Activision Blizzard stünden dadurch seit Monatsbeginn bereits zweistellig im Plus. Probleme wie der zuletzt bekanntgewordene Sexismus-Skandal würden bei den Anlegern wieder in den Hintergrund rücken. So stehe es jetzt um den Titel.Nach der Konsolidierungsphase zwischen Februar und Juli sei die Aktie von Activision Blizzard auf Talfahrt gegangen. Nach einem 37-prozentigen Kursrutsch innerhalb von vier Monaten habe der Abverkauf Anfang des Monats an der Unterstützung bei der unteren Gap-Kante (56,92/62,35 Dollar) Halt gefunden.Nachdem der Titel letzte Woche diese Kurslücke geschlossen habe, habe er zudem über den Widerstand am 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 64,70 Dollar gestürmt. Außerdem sei es aus charttechnischer Sicht positiv, dass die Abwärtstrendstärke des vorherigen Kursverfalls deutlich abnehme und der MACD-Indikator vor einem neuen Kaufsignal stehe.Die Chancen auf eine Trendwende stünden daher recht gut. Vorab gelte es aber die nächste Hürde am GD50 bei 66,77 Dollar nachhaltig zu überwinden. Daraufhin stünde ein weiterer Gap-Close der Kurslücke vom November zwischen 67,19 und 77,04 Dollar im Fokus."Long Gaming" können Anleger nach der monatelangen Schwäche des Gaming-Gesamtmarktes allerdings gehen - dabei sollten sie die kurzfristigen Risiken aber streuen, so Timo Nützel. "Der Aktionär" empfiehlt daher ein Index-Zertifikat auf den Gaming-Index WKN DA0AB6. (Analyse vom 28.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.