NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

53,16 USD +3,02% (15.11.2018, 21:41)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard:



Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (15.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Es sei nicht nur der Rückgang der Spielerzahlen im vergangenen Quartal, der Activison Blizzard zusetze. Der US-Konzern habe vielmehr mit der Ankündigung des Mobile-Games Diablo Immortal ein riesiges PR-Debakel verursacht. Hart für die Fans der Serie - für Anleger könnte das neue Mobile-Engagement allerdings langfristige Chancen eröffnen.Wann mit Diablo Immortal das erste Mobile-Game von Activision Blizzard erscheine, sei noch nicht bekannt. "Der Aktionär" gehe aber davon aus, dass sich das zusätzliche Mobile-Engagement positiv auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung auswirken werde. Daneben sollte eine Stärkung des Mobile-Segments die Spielerzahlen wieder etwas aufhübschen können.Aktuell überwiege allerdings das schwache Sentiment um PR-Eklat und schwache Zahlen. Bevor sich der anhaltende Abwärtstrend nicht drehe, sollten Anleger nicht ins fallende Messer greifen, sondern sich bereit halten und auf neue Einstiegsschancen warten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2018)Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:47,44 EUR +4,06% (15.11.2018, 21:54)