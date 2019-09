Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

49,30 EUR +1,67% (05.09.2019, 17:07)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

54,52 USD +1,91% (05.09.2019, 16:53)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (05.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Das Sentiment rund um den US-Titel verbessere sich schlagartig. Erst sei das Papier ausgebrochen. Nun würden die Analysten nachlegen. Die Gaming-Aktie erhalte am Donnerstag die zweite Heraufstufung - und lege im vorbörslichen US-Handel drei Prozent zu.Analysten von Stephens würden am Donnerstag der Aktie von Activision Blizzard die zweite Hochstufung dieser Woche geben - von "equal-weight" auf "overweight". Zudem würden sie das Kursziel von 52 auf 65 Dollar erhöhen und sähen damit ein Kurspotenzial von 21 Prozent.Analyst Jeff Cohen weise in seiner Analyse auf mehrere positive Treiber hin: Zum einen nenne er den erfolgreichen Start von "WoW: Classic", zum anderen sehe er in dem Release von "overwatch" für die Nintendo-Konsole Switch zusätzliches Potenzial. "Wir rechnen zudem mit weiteren positiven Ankündigungen zu neuen Spieleveröffentlichungen im Rahmen der BlizzCon (im November)", schreibe Cohen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Activision Blizzard-Aktie dabei zu bleiben und die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: