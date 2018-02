NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

Kurzprofil Activision Blizzard:



Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (09.02.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Activision Blizzard habe über ein solides Weihnachtsquartal berichtet. Die nachbörslichen Kursgewinne habe die Activision Blizzard-Aktie in einem schwachen Markt allerdings direkt wieder abgeben müssen.Starke Quartalszahlen und der Ausblick für das neue Geschäftsjahr hätten überzeugt. Activision Blizzard erwarte einen Umsatz i.H.v. 7,35 Mrd. USD bei einem Gewinn je Aktie von 1,78 USD. Der Konzern liege damit innerhalb der Erwartungen der Analysten. "Der Aktionär" bleibe trotz der schlechten Marktlage positiv für die Activision Blizzard-Aktie gestimmt. Anleger sollten dabei bleiben, so Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2018)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Activision Blizzard, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.