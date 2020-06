Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (09.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Der größte Videospiel-Entwickler der USA sei auch der agilste. Activision Blizzard habe seine Position nicht nur wegen der Corona-Krise gefestigt, sondern auch durch die erfolgreiche Ausweitung seiner beliebten Marken auf neue Plattformen. Die Aktie habe erneut die 70-Dollar-Marke durchbrochen und lege im frühen US-Handel weiter zu.Activision Blizzard habe sich schon vor der Corona-Krise auf einen sich verändernden Videospielmarkt vorbereitet. Das würden die Erfolge mitten in der Pandemie umso deutlicher zeigen, und das beste Beispiel sei die beliebte Marke Call of Duty. Von September 2019 bis März 2020 seien der neuste Teil der Traditionsreihe, die neue Smartphone-Variante und mit Call of Duty Warzone eine kostenlose Online-Erweiterung erschienen, die Spieler aller Plattformen zusammenspielen könnten.Mit dieser Strategie habe der Gaming-Riese sein traditionelles Konsolenspiel in die Moderne gehoben. Allein im letzten Quartal habe Activision Blizzard 570 Millionen Dollar - ein Drittel des Quartalsumsatzes - mit Mobile Games verdient. Auch den Trend, Spiele kostenlos anzubieten und über digitale Zusatzinhalte Geld zu verdienen, sei erkannt und erfolgreich bedient worden - vier Wochen nach Veröffentlichung hätten bereits über 60 Millionen Menschen das Game gespielt.Zum Vergleich: Electronic Arts (EA) habe im letzten Quartal nur knappe 13 Prozent im Wachstumsmarkt mit Smartphone-Spielen verdient - und den Zug dementsprechend verpasst. Außerdem stagniere beim kostenlosen Online-Spiel Apex Legends (mit kostenpflichtigen Zusatzinhalten) die Zahl der aktiven Spieler bei um die 70 Millionen. Hier dürften zukünftig weitere zum rasant wachsenden Call of Duty Warzone mit ähnlichem Spielprinzip wechseln.Investierte Anleger bleiben dabei, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 09.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link