SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Actelion-Aktie:

274,00 CHF +20,49% (26.01.2017, 14:19)



ISIN Actelion-Aktie:

CH0010532478



WKN Actelion-Aktie:

936767



Ticker-Symbol Actelion-Aktie:

ACT



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Actelion-Aktie:

ATLN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Actelion-Aktie:

ALIOF



Kurzprofil Actelion Pharmaceutical Ltd.:



Actelion (ISIN: CH0010532478, WKN: 936767, Ticker-Symbol: ACT, SIX Swiss Ex: ATLN, Nasdaq OTC-Symbol: ALIOF) ist ein Schweizer Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln konzentriert. Mit Tochtergesellschaften in mehr als 30 Ländern ist die Unternehmensgruppe auf allen wichtigen pharmazeutischen Märkten der Welt präsent. Actelion wurde 1997 gegründet und ist Vollmitglied von Interpharma, dem Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz. (26.01.2017/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Actelion-Aktie: Übernahmespekulationen treiben - AktienanalyseSchock für die Actelion-Aktionäre: Das Schweizer Pharmaunternehmen (ISIN: CH0010532478, WKN: 936767, Ticker-Symbol: ACT, SIX Swiss Ex: ATLN, Nasdaq OTC-Symbol: ALIOF) hat mitgeteilt, dass das Mittel Opsumit bei Patienten mit pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH) im Rahmen der Phase-III-Studie "MAESTRO" nicht die gewünschten Ergebnisse gezeigt habe, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn trotz gewisser Behandlungseffekte habe der primäre Endpunkt nicht erreicht werden können. Auch wenn Actelion die Daten nun erst einmal umfassend analysieren wolle, stehe fest: Die Studie sei gescheitert. Doch der Aktienkurs habe sich von dem Schreck schnell erholen können - wohl auch, weil Analysten MAESTRO noch nicht in ihren Prognosemodellen berücksichtigt hätten.Zudem stehe das Unternehmen kurz vor der Übernahme durch den Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (J&J). Kreisen zufolge hätten sich die Amerikaner mit den Schweizern auf einen vorläufigen Übernahmepreis geeinigt. Derzeit werde aber weiter über den Wert einer abzuspaltenden Einheit verhandelt, welche die Forschungs- und Entwicklungsteile (R&D) von Actelion enthalte. Schon seit kurz vor Weihnachten stünden die Schweizer in exklusiven Gesprächen mit dem US-Gesundheitskonzern. Zuletzt sei von einer Offerte von 250 bis 260 US-Dollar je Actelion-Aktie die Rede gewesen. Das entspreche einem Aufschlag von mindestens 10 Prozent auf den aktuellen Kurs.Aufgrund der Spekulationen sei die Notiz schon seit Wochen im Aufwind. Doch bei Bekanntgabe des Deals winkt ein weiterer Kurssprung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Actelion-Aktie:256,14 EUR +22,55% (26.01.2017, 14:04)